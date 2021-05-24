بالفيديو.. لماذا لا نشاهد إلا الجزء المضيء فقط من القمر؟ الزعاق يفسر

أوضح الباحث الفلكي خالد الزعاق، أن القمر له وجهان أحدهما مضيء يشاهده كل العالم، والآخر مظلم لم يشاهده إلا رواد الفضاء، مبينًا أن القمر يدور حول نفسه كل 27 يومًا ونصف اليوم، ويدور كذلك حول الأرض.
وقال إن السبب وراء مشاهدة وجه واحد للقمر يعود إلى أن سرعة دورانه حول نفسه مساوية لسرعة دورانه حول الأرض، مثل الذي يطوف حول الكعبة لأنه يدور حول نفسه ويدور حول الكعبة، لكن جانبه المقابل للكعبة لا يتغير.
وأضاف أن القمر جسم معتم يعكس ضوء الشمس الساقط عليه كالمرآة، مشيرا إلى أنه مرآة سيئة بسبب التضاريس المتباينة على وجهه التي تعمل على تشتيت الانعكاسية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن رؤية القمر تعتمد على زاوية الرؤية، موضحًا أنه إذا كان بُعد القمر عن الشمس 7 درجات فيشاهد هلالا، وإذا كان 180 درجة فيشاهد بدرًا، وذلك في منتصف الشهر القمري.
لماذا لا نشاهد الا الجزء المضيء فقط من القمر؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية#نعود_بحذر@dralzaaq pic.twitter.com/B0NI4a31DG
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 24, 2021