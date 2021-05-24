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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة
24/05/2021   9:53 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، والجوف، والشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في تبوك. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

أخبار محلية
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