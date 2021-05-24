أعرب المواطن الكويتي الدكتور مناور الراجحي، صاحب الفيديو الذي اجتاح وسائل الإعلام خلال استقباله لابنته المتخرجة في المطار، عن سعادته الغامرة لما وجده من ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار المقطع المصور.
وأوضح خلال لقائه على قناة “العربية” اليوم (الإثنين)، أن أسرته المكونة من 8 أفراد لم يدخلها الفرح منذ 7 سنوات، مؤكدًا أن هذه المناسبة فرصة عظيمة للفرح.
من جهتها أشارت الابنة المتخرجة روان إلى أنها شعرت بفخر كبير نتيجة استقبال والدها لها في المطار، مبينة أن هذا الاستقبال عوضها عن سنوات الغربة وكذلك عن حفل التخرج الذي حُرمت منه بسبب تفشي وباء كورونا، وأيضا عن زوجها الذي لم يزرها لمدة عام كامل بسبب الجائحة.
وفق “أخبار 24”.