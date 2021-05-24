نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل الأعمال الصالحة في مكة والمدينة أفضل من غيرها في الأجر؟ الشيخ المنيع يجيب
24/05/2021   9:53 م

هل الأعمال الصالحة في مكة والمدينة أفضل من غيرها في الأجر؟ الشيخ المنيع يجيب

+ = -
781

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المنيع، إنه ثبت عن الرسول ﷺ أن الصلاة مضاعفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى، مبينًا أن مجموعة من أهل العلم قاسوا الصلاة على غيرها من العبادات.

وأوضح خلال لقائه على قناة “السعودية”، اليوم (الإثنين)، أن العبادات مثل صلوات النوافل والجنازة والكسوف والخسوف والاستسقاء، وما يتعلق بالصدقات والأذكار وكذلك ما يخص الأعمال الصالحة، مضاعفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت إلى وجود خلاف حول ثواب الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد والبيوت خارج محيطهما، مضيفًا أنه مع الرأي القائل بأن المقصود هنا كامل محيط مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الصلاة في أي من أنحاء مكة المكرمة تعادل 100 ألف صلاة، ولكن الصلاة في الكعبة أفضل من جميع المساجد، لافتًا إلى أن الصلاة في المسجد النبوي تعادل 1000 صلاة عن غيرها في أي مسجد.

هل الأعمال الصالحة في مكة والمدينة أفضل من غيرها في الأجر؟ الشيخ المنيع يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155022.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.