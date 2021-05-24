وثق مقطع فيديو لحظة إعلان تنازل المواطن عوض العمراني عن القصاص من قاتـل ابنه في تبوك.
وأظهر الفيديو ردة فعل الحضور لحظة إعلان التنازل، والتي أتت قبيل تنفيذ حكم القصاص بدقائق معدودة في إحدى ساحات القصاص بالمنطقة، وذلك بعد أن قضى القاتـل 5 سنوات في السجن.
وأبان المقطع فرحة عارمة بين الموجودين فور إعلان العمراني عن التنازل عن القصاص لوجه الله تعالى ودون مقابل، حيث تعالت أصوات المُكبرين وهمّ البعض بالسجود شكرًا لله على هذا الموقف.
وكان عدد من الوسطاء قد تدخلوا من أجل تنازل أهل المقتـول عن القصاص من القاتـل والاكتفاء بمدة السجن.
وفق “أخبار 24”.