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أخبار محلية > الصحة: لا وفيات بكورونا بين الأشخاص المحصنين.. وهذه نسب الوفيات لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
24/05/2021   9:56 م

الصحة: لا وفيات بكورونا بين الأشخاص المحصنين.. وهذه نسب الوفيات لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

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كشفت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددة على أن التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

وأوضحت أن الدراسات أثبتت أن المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة بالمملكة، معرضون للوفاة أكثر بـ 66 ضعفا مقارنة بالأصحاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة للأشخاص المحصنين حتى الآن.

وأشارت إلى أن الفئة العمرية 50 فأكثر يشكلون نسبة 78 % من الوفيات، في حين أن مرضى السكري معرضون للوفاة أكثر بـ 6 أضعاف مقارنة بالأصحاء، مضيفة أن مرضى الضغط معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء، بينما مرضى السمنة والكلى معرضون للوفاة أكثر بـ 5 أضعاف مقارنة بالأصحاء.

وفق “أخبار 24”.

الصحة: لا وفيات بكورونا بين الأشخاص المحصنين.. وهذه نسب الوفيات لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

أخبار محلية
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