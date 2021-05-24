بعد التتويج بالدوري.. الهلال يعلن مغادرة محترفه الكولومبي إلى بلاده

أعلن نادي الهلال، اليوم الإثنين، عن منح الجهاز الفني للفريق، إجازة للمحترف الكولومبي جوستافو كويلار، بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشف النادي، أن الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الإداري فضّل منح “كويلار” إجازة؛ وذلك نظير تراكم البطاقات، حيث سيغادر مساء اليوم إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة؛ قبيل التحاقه بمعسكر منتخب بلاده.
وفاز الهلال على نظيره التعاون بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ29، أمس الأحد، ليرفع رصيده إلى النقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري، ويتوج رسمياً بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي. وفق “أخبار 24”.