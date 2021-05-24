بالفيديو.. الحقيقة توجع.. “الفراج” يعلق على تتويج الهلال بدوري المحترفين

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2020-2021.
ونشر الفراج مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمسيرة فريق الهلال مع التتويج بالدوري وعلق عليه قائلا:” 1+16 =17،لا تسولف علي ولا أسولف عليك .. لقب مع تتويج”.
وأضاف:”الحقائق صعب تجاهلها .. الحقيقة توجع”.
وحسم الهلال لقب دوري المحترفين للموسم 2020/21، عقب فوزه على التعاون 1-0 بالجولة قبل الأخيرة على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة. وفق “أخبار 24”.
وسجل غوميز هدف المباراة الوحيد الذي منح فريقه الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ17.
1+16 =17
لا تسولف علي ولا اسولف عليك .. لقب مع تتويج .
الحقائق صعب تجاهلها .. الحقيقة توجع . pic.twitter.com/3m9lKjk1sE
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) May 24, 2021