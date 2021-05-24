نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. الحقيقة توجع.. “الفراج” يعلق على تتويج الهلال بدوري المحترفين
24/05/2021   10:01 م

بالفيديو.. الحقيقة توجع.. “الفراج” يعلق على تتويج الهلال بدوري المحترفين

+ = -
1288

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2020-2021.

ونشر الفراج مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمسيرة فريق الهلال مع التتويج بالدوري وعلق عليه قائلا:” 1+16 =17،لا تسولف علي ولا أسولف عليك .. لقب مع تتويج”.

وأضاف:”الحقائق صعب تجاهلها .. الحقيقة توجع”.

وحسم الهلال لقب دوري المحترفين للموسم 2020/21، عقب فوزه على التعاون 1-0 بالجولة قبل الأخيرة على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة. وفق “أخبار 24”.

وسجل غوميز هدف المباراة الوحيد الذي منح فريقه الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ17.

 

بالفيديو.. الحقيقة توجع.. “الفراج” يعلق على تتويج الهلال بدوري المحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155055.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.