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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يوضح حقيقة وجود أزمة لتوريد لقاحات “كورونا” في العالم
25/05/2021   6:42 ص

بالفيديو.. استشاري يوضح حقيقة وجود أزمة لتوريد لقاحات “كورونا” في العالم

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كشف استشاري أمراض وراثية، حقيقة وجود أزمة عالمية في توريد اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، وخاصة لقاح أسترازينيكا. 

وقال الدكتور عارف العمري في لقائه مع “الإخبارية”، أن ما أشار لوجود أزمة هو ما حدث مؤخراً في الهند، كونها تعد المصنع الأكبر للقاح أسترازينيكا ومعظم التوريدات حول العالم تعتمد على المصانع الموجودة لديها. 

وأضاف العمري أن تفشي الفيروس في الهند مؤخراً أدى لوجود تخوف كبير لدى المصانع الأوروبية من عدم تمكنها من تغطية الطلب على اللقاح، كون الهند هي المصنع الأكبر لهذا النوع من اللقاحات.  وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الأمور حتى الآن مستتبة من ناحية توريد اللقاحات، ولا يوجد تخوف في المملكة من هذا الأمر، مشيراً إلى أن هناك دفعات من اللقاح تم الاتفاق عليها ستصل في موعدها. 

 

بالفيديو.. استشاري يوضح حقيقة وجود أزمة لتوريد لقاحات “كورونا” في العالم

أخبار محلية
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