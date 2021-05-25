بالفيديو.. عضو بالشورى يعدد مزايا مشروع الانضباط الوظيفي والمادة التي أثارت الجدل

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس مزايا مشروع الانضباط الوظيفي الذي تمت مناقشته في المجلس، مبيناً أن هناك مادة تتعلق بفصل الموظف أثارت جدلاً بين الحكومة وبين مجلس الشورى.
وقال آل عباس في لقائه مع “الإخبارية”، إن المشروع يهدف لتجديد الدماء في أنظمة الخدمة المدنية، ومواكبة التسارع الذي تشهده المملكة في جميع أنظمتها، وأيضاً مواكبة رؤية 2030.
وأضاف أن المشروع يهدف كذلك للمساعدة في وجود نظام كفيل وقادر على تحفيز الموظفين وتحسين الإنتاجية بشكل عام، ومعالجة المشاكل التي كانت قائمة في نظام تأديب الموظفين السابق.
وأشار إلى أن المشروع سبق وأعد من قبل الحكومة ووزارة الخدمة المدنية سابقاً والموارد البشرية حالياً، ورفع لمجلس الشورى لمناقشته وكان لدى المجلس بعض الآراء في قضايا تتعلق بتأديب الموظفين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن قضية فصل الموظفين في المراتب ما دون الـ 14 أثارت الجدل بين المجلس والحكومة لكن المجلس تمسك برأيه أن يحال الأمر للمحكمة الإدارية للبت فيه.
وبين أن المشروع الآن رفع لمجلس الوزراء وتضمن ملاحظات مجلس الشورى، ومن المقرر أن يتخذ “الوزراء” القرار الذي يتماشى مع المصلحة العامة.
فيديو | عضو مجلس الشورى: مشروع الانضباط الوظيفي يهدف إلى تجديد الدماء في أنظمة الخدمة المدنية #الإخبارية pic.twitter.com/Z8mCITOkfR
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 24, 2021