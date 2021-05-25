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أخبار محلية > رغم تلقيه جرعتين.. الملحن طلال باغر يصاب بـ”كورونا” ويؤكد: اللقاح ساهم في تخفيف الأعراض
25/05/2021   6:42 ص

رغم تلقيه جرعتين.. الملحن طلال باغر يصاب بـ”كورونا” ويؤكد: اللقاح ساهم في تخفيف الأعراض

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أعلن الملحن والمؤلف الموسيقي طلال باغر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس واتخاذه جميع الاحترازات الوقائية. 

ونقل باغر إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية، قبل أن يعلن أنه عاد مجدداً إلى بيته بخير وعافية، مؤكداً أن اللقاح ساهم في تخفيف أعراض الفيروس وكان له الأثر الكبير في شفائه. 

وقدم داغر الشكر لقيادة المملكة ولوزير الصحة على ما تقدمة الكوادر الطبية في الوزارة من جهود لمواجهة الجائحة.  وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أوضحت أن تلقي اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس بل يقلل بشدة من نسبة الإصابة به مع الشعور بأعراض خفيفة.

رغم تلقيه جرعتين.. الملحن طلال باغر يصاب بـ”كورونا” ويؤكد: اللقاح ساهم في تخفيف الأعراض

أخبار محلية
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