رغم تلقيه جرعتين.. الملحن طلال باغر يصاب بـ”كورونا” ويؤكد: اللقاح ساهم في تخفيف الأعراض

أعلن الملحن والمؤلف الموسيقي طلال باغر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس واتخاذه جميع الاحترازات الوقائية.
ونقل باغر إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية، قبل أن يعلن أنه عاد مجدداً إلى بيته بخير وعافية، مؤكداً أن اللقاح ساهم في تخفيف أعراض الفيروس وكان له الأثر الكبير في شفائه.
وقدم داغر الشكر لقيادة المملكة ولوزير الصحة على ما تقدمة الكوادر الطبية في الوزارة من جهود لمواجهة الجائحة. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أوضحت أن تلقي اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس بل يقلل بشدة من نسبة الإصابة به مع الشعور بأعراض خفيفة.
وصلني هذا الفيديوا من أخي وصديقي وحبيبي ابوغسان ويطمنكم على صحته وينصحكم جميعا بأخذ #اللقاح الذي ساهم بالغعل في تخفيف الآثار الجانبيه ل #كورونا وهو الان بخير ويشكر #وزيرالصحه وكل من سأل عنه .دعواتكم@SaudiMOH https://t.co/ojztFTFDUq pic.twitter.com/dRUfds2fpt
— إبراهيم علي نسيب (@ibrahim__naseeb) May 24, 2021