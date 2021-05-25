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أخبار محلية > المحكمة العليا تؤيد حكم القـتل تعزيراً بحق “خاطفة الدمام”
25/05/2021   6:41 ص

المحكمة العليا تؤيد حكم القـتل تعزيراً بحق “خاطفة الدمام”

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قالت مصادر إن المحكمة العليا أيدت حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتأييد حكم القتـل تعزيراً بحق خاطفة الدمام، والذي أصدرته المحكمة الجزائية بالدمام في شهر محرم الماضي. 

وأوضحت المصادر، أن المتهمة الرئيسية في القضية التي أثارت الرأي العام في المملكة، أدينت بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية. 

وكانت الخاطفة قد صرحت من قبل أنها ليست نادمة وأنها لم تخطف الأطفال الثلاثة الذين تبنتهم، بل وجدتهم وأحسنت تربيتهم، وأن جوابها لن يتغير وستقول ذلك في ساحة القصاص.  وفق “أخبار 24”.

يذكر أن القضية بدأت بعد اكتشاف الجهات المختصة محاولة الخاطفة استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال المختطفين، قبل أن تكتشف ملابسات القضية وأن ثلاثة أطفال لديها ليسوا أبناؤها وأنها اختطفتهم من ذويهم عند ولادتهم. 

المحكمة العليا تؤيد حكم القـتل تعزيراً بحق “خاطفة الدمام”

أخبار محلية
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