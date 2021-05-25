يقدم خدماته بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على قصة أول بنك عظام بالشرق الأوسط

يضم مستشفى الملك فيصل التخصصي بين جنباته، أول بنك للعظام في الشرق الأوسط، والذي يقدَم خدماته الطبية منذ أكثر من 10 سنوات.
وسلط تقرير لقناة “العربية” الضوء على بنك العظام، والذي بدأت فكرة إنشائه في 2007، ليتمكن من إجراء أول عملية زراعة عظام في 2010.
وأكد مدير بنك العظام في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور زايد الزايد، أن عملية الحصول على العظام تتم من خلال متخصصين من البنك يرافقون الأطقم الطبية المعنية باستئصال الكبد والكلى والقلب من حالات الوفاة الدماغية.
وأضاف أنه بعد ذلك تخضع العظام للتعقيم والفرز، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلًا يصل إلى 6 أشهر، وصولًا للعينة الصالحة للزرع. وفق “أخبار 24”.
ويضم البنك أكثر من 3000 قطعة بين أنسجة وغضاريف وعظام، يحدد الأطباء لها مدة 5 سنوات من الاستئصال، ثم تُحول بعدها إلى مركز الأبحاث من أجل الدراسة.
#نشرة_الرابعة | تعرف على قصة أول بنك للعظام في الشرق الأوسط @HayatGhamdi pic.twitter.com/KIis0TRenH
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 24, 2021