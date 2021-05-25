كيف هنأت أندية المحترفين الهلال بعد تتويجه بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي؟

حرص عدد من أندية دوري المحترفين، على توجيه التهنئة إلى نادي الهلال، بمناسبة تحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على التعاون بهدف نظيف مساء أمس الأحد.
وبثت الأندية الرسائل من خلال تغريدات عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، باركت من خلالها لنادي الهلال على هذا الإنجاز، في مشهد يمثل التنافس الشريف بين أندية المملكة.
وقال نادي الشباب عبر حسابه: “نهنئ نادي الهلال لتحقيقه لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ونرجو حظاً موفقاً لليوثنا في قادم المنافسات”.
نهنئ نادي الهلال لتحقيقه لقب #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين ، وحظاً موفقاً لليوثنا في قادم المنافسات 🤍#الشباب pic.twitter.com/pTCkyuE2LF
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 23, 2021
وقال نادي التعاون الذي واجه الهلال أمس، في المباراة الحاسمة: “التعاون يبارك للأشقاء بنادي الهلال تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 – 2021”. وفق “أخبار 24”.
📃 #التعاون يُبارك للأشقاء بنادي@Alhilal_FC تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 – 2021 م pic.twitter.com/2sEGLKqn0X
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) May 23, 2021
وهنأ نادي أبها الهلال بقوله: “نقدم التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تحقيقه بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021”.
تهنئة لنادي الهلال @Alhilal_FC بمناسبة تحقيقه بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 م pic.twitter.com/XCIWBxRgS9
— نادي أبها السعودي (@abhaFC) May 23, 2021