أول قرار من الهلال تجاه اللاعبين بعد التتويج بالدوري

اتخذ الجهاز الفني لفريق الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، مساء الإثنين، قرارا تجاه اللاعبين، بعد تحقيقهم بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومنح الجهاز الفني، اللاعبين إجازة لمدة 3 أيام، على أن يعاودوا التدريبات يوم الخميس المقبل، استعداداً لمباراة التتويج أمام الفيصلي.
وفاز الهلال على نظيره التعاون بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ29، الأحد الماضي، ليرفع رصيده إلى النقطة 58 في صدارة جدول ترتيب الدوري، ويتوج رسمياً بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي. وفق “أخبار 24”.