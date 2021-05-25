انضمام عضوين جديدين لقائمة “الذهبيين” في النصر

أعلن مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الإثنين، عن انضمام اسمين جديدين لقائمة الأعضاء الذهبيين للنادي، بعد سدادهما لرسوم العضوية الذهبية.
وقال النصر، إن رجل الأعمال سعد بن صليب العتيبي، انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالنادي، مشيرًا إلى أنه أصبح العضو الذهبي رقم 48.
كما أوضح النادي، مساء اليوم الإثنين، انضمام الشاب بدر بن سعد العتيبي، للعضوية الذهبية، ليكون العضو رقم 49 في القائمة. وفق “أخبار 24”.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رحبـوا معنا بانضمام العضو الذهبي رقم 48 🤩
رجل الأعمال الأستاذ سعد بن صليب العتيبي 💛
#النصر_الذهبي pic.twitter.com/h51kWO5MMg
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 24, 2021
أهلًا بانضمام الشاب بدر بن سعد العتيبي
العضـو الذهبي رقم 49 🤩
#النصر_الذهبي 💛 pic.twitter.com/oR9BxuSWfi
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 24, 2021