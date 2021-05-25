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اخبار رياضية > انضمام عضوين جديدين لقائمة “الذهبيين” في النصر
25/05/2021   6:50 ص

انضمام عضوين جديدين لقائمة “الذهبيين” في النصر

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أعلن مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الإثنين، عن انضمام اسمين جديدين لقائمة الأعضاء الذهبيين للنادي، بعد سدادهما لرسوم العضوية الذهبية.

وقال النصر، إن رجل الأعمال سعد بن صليب العتيبي، انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالنادي، مشيرًا إلى أنه أصبح العضو الذهبي رقم 48.

كما أوضح النادي، مساء اليوم الإثنين، انضمام الشاب بدر بن سعد العتيبي، للعضوية الذهبية، ليكون العضو رقم 49 في القائمة. وفق “أخبار 24”.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انضمام عضوين جديدين لقائمة “الذهبيين” في النصر

اخبار رياضية
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