بالفيديو.. سعود كريري يتحدث عن أصعب اللحظات التي عاشها الهلال هذا الموسم

علق مدير عام إدارة الكرة بالهلال، سعود كريري، على تتويج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم (2020-2021)، للمرة الثانية على التوالي.
وقال “كريري” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد: “أبارك لجماهيرنا واللاعبين ومجلس الإدارة، وكل من عمل وساهم، في تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.
وأوضح: “الموسم كان صعب على الجميع، وجائحة فيروس كورونا أثرت على مستويات الفرق، ومن أصعب اللحظات التي عاشها الهلال هذا الموسم، تعدد الإصابات والإجهاد الذي تعرض له اللاعبين، خاصة إصابة سلمان الفرج التي جاءت في وقت حساس في الموسم”.
وأشار: “تذبذب المستوى وفترة تغيير المدرب رازفان، كانت مرحلة صعبة، خاصة وأننا تأهلنا إلى دور الـ16 في بطولة أبطال آسيا بشق الأنفس.. ولكن الحمد لله النوايا الطيبة والروح هي في النهاية التي انتصرت”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “نتحمل الانتقادات لأن البعض ينتقد وهو جالس تحت المكيف، ونتحمل المسؤولية كاملة ونعمل على حماية لاعبينا.. لا يوجد وقت للراحة والعمل يبدأ من الآن للموسم المقبل وتحقيق اللقب 63”.
#الدوري_مع_وليد | سعود كريري – مدير عام إدارة كرة #الهلال: الموسم كان صعب على الجميع والجائحة أثرت على مستويات الفرق..#قناة_SBC pic.twitter.com/TgjUHGvHhP
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 24, 2021