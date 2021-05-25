نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > زوج يرفع دعوى تعويض ضد زوجته بعدما ضـربته بطفاية السجائر
25/05/2021   6:49 ص

زوج يرفع دعوى تعويض ضد زوجته بعدما ضـربته بطفاية السجائر

+ = -
1210

قالت مصادر إن أحد الأشخاص تقدم بدعوى قضائية ضد زوجته طالبها فيها بدفع تعويض له، بعدما قامت بـضربه بطفاية السجائر ما تسبب بإصابته في رأسه. 

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن الزوجين حدثت بينهما مشادة كلامية انتهت برمي الزوجة لزوجها بطفاية السجائر، وأصابت الطفاية الزوج في رأسه محدثة به جرحاً ليتوجه الأخير إلى المستشفى لعلاجه. 

وأضافت أن الزوج بعد معالجته للجرح حصل على تقرير طبي بالواقعة، وبعدها توجه لمكتب محاماة لرفع دعوى تعويض ضد زوجته، مشيرة إلى أن الزوج كشف عن نيته بتطليق زوجته بعد أن يكسب القضية. 

من جانبه، قال المحامي ريان الغامدي إن القضية بها شق جنائي يتعلق باعتداء الزوجة، وفي حال أثبت الزوج ذلك بالتقرير الطبي فسيعد من جرائم الاعتداء على النفس، وفي حال تعذر الصلح بينهما قد يصدر حكم بتغريم الزوجة. 

زوج يرفع دعوى تعويض ضد زوجته بعدما ضـربته بطفاية السجائر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155127.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.