زوج يرفع دعوى تعويض ضد زوجته بعدما ضـربته بطفاية السجائر

قالت مصادر إن أحد الأشخاص تقدم بدعوى قضائية ضد زوجته طالبها فيها بدفع تعويض له، بعدما قامت بـضربه بطفاية السجائر ما تسبب بإصابته في رأسه.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن الزوجين حدثت بينهما مشادة كلامية انتهت برمي الزوجة لزوجها بطفاية السجائر، وأصابت الطفاية الزوج في رأسه محدثة به جرحاً ليتوجه الأخير إلى المستشفى لعلاجه.
وأضافت أن الزوج بعد معالجته للجرح حصل على تقرير طبي بالواقعة، وبعدها توجه لمكتب محاماة لرفع دعوى تعويض ضد زوجته، مشيرة إلى أن الزوج كشف عن نيته بتطليق زوجته بعد أن يكسب القضية.
من جانبه، قال المحامي ريان الغامدي إن القضية بها شق جنائي يتعلق باعتداء الزوجة، وفي حال أثبت الزوج ذلك بالتقرير الطبي فسيعد من جرائم الاعتداء على النفس، وفي حال تعذر الصلح بينهما قد يصدر حكم بتغريم الزوجة.