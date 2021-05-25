بالفيديو.. فهد بن نافل: البطولات تنسب للكيان ولا تحسب لي شخصيًا.. ولهذا السبب توجنا بالدوري

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، على تتويج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم (2020-2021)، وللمرة الثانية على التوالي.
وقال “بن نافل”، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “كان موسم صعب وطويل، ولكن الحمد لله الرجال نجحوا في تحقيق التتويج بلقب الدوري، من خلال تكاتف اللاعبين ووقفة الجهاز الفني والإداري.. كنا جميعا على روح واحدة وهدف واحد”.
وتابع فهد بن نافل: “طموحنا أعلى.. وسنستمر في العمل من أجل إرضاء جماهيرنا وتحقيق طموحاته في الفترات المقبلة”، موضحًا: “البطولات تنسب للكيان العظيم، ولا تحسب لي شخصيًا”. وفق “أخبار 24”.
وأشار رئيس الهلال: “سنعمل على تحقيق المتطلبات التي يحتاجها الفريق لتحقيق البطولات.. هذا الموسم كان صعب وطويل.. سندخل مواجهة الفيصلي، بهدف الفوز لا غير، من أجل تتويج يليق بجماهير الهلال واللاعبين”.
#الدوري_مع_وليد | فهد بن نافل – رئيس نادي #الهلال: البطولات تنسب للكيان ولا تحسب لي شخصيًا كرئيس..#قناة_SBC pic.twitter.com/U9s1WMHPyM
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 24, 2021