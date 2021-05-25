قام وزير الصناعة، بندر الخريف، برحلة خاصة إلى منطقة جازان، والتي وصفها بالغنية بتراثها، والجميلة بأهلها، وبطبيعتها السياحية الفريدة.
وأضاف الوزير أنه استمتع برحلته التي قضاها بجازان، مؤكدا أن “المنطقة بأعالي جبالها وجزرها وبضفاف أوديتها العطرية تجعلنا متفائلين بمستقبل واعد للقطاع السياحي بالمملكة”.
ونشر الخريف صورا لرحلته التي شملت جزيرة سمر في القحمة، والجبل الأسود مقابل جبل قهر، ووادي لجب، وإحدى مزارع المانجو في صبيا، وأظهرت التنوع الطبيعي الذي تحظى به المنطقة، مؤكدا أن جازان تعتبر قيمة سياحية تستحق أن تُروى للعالم.
وفق “أخبار 24”.