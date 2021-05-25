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أخبار محلية > أمير تبوك مستقبلًا “العمراني” الذي تنازل عن قاتِل ابنه: “أنت خير مثال للمواطن السعودي”
25/05/2021   2:22 م

أمير تبوك مستقبلًا “العمراني” الذي تنازل عن قاتِل ابنه: “أنت خير مثال للمواطن السعودي”

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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، المواطن عوض بن عبيد العمراني، الذي تنازل عن قاتِل ابنه لوجه الله تعالى.

وأشاد الأمير فهد بحسن تصرف “العمراني”، معبرًا عن فخره بهذا الموقف، ومؤكداً أنه خير مثال يُحتذى للمواطن السعودي، سائلًا الله أن يعوضه في الدنيا ويرزقه الأجر الجزيل في الآخرة.

وكانت ساحة القصاص في تبوك شهدت أمس (الإثنين) تنازل العمراني عن قاتِل ابنه لوجه الله تعالى ودون مقابل، قبل دقائق من تنفيذ حكم القصاص، حيث تعالت أصوات المكبرين في الساحة وهمّ البعض بالسجود شكراً لله تعالى على هذا الموقف. وفق “أخبار 24”.

أمير تبوك مستقبلًا “العمراني” الذي تنازل عن قاتِل ابنه: “أنت خير مثال للمواطن السعودي”

أخبار محلية
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