سكان المملكة أنفقوا أكثر من 7 مليارات ريال في أسبوع .. ماذا اشتروا بها؟

أعلن البنك المركزي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (16 – 22 مايو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 7.054 مليار ريال عبر 82.2 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 18.2% مقارنة بالأسبوع السابق له، وبفارق نحو 1.6 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على المطاعم والمقاهي 1.1 مليار ريال، وعلى الأطعمة والمشروبات أكثر من مليار ريال، ثم قطاعات أخرى بنحو 915 مليون ريال.
كما أنفق المستهلكون 593 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و517 مليون ريال على قطاع الصحة، و463 مليون ريال على محطات الوقود، و417 مليون ريال على الملابس والأحذية، و393 مليون ريال على قطاع النقل، و322 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، ونحو 237 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و221 مليون ريال على الأثاث. وفق “أخبار 24”.