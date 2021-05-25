في الذكرى الـ40 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي.. مَن صاحب فكرة إنشائه؟

يوافق اليوم (الثلاثاء) الذكرى الأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تأسس في 25 مايو من عام 1981م، باجتماع انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويعتبر “مجلس التعاون” منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية، ويضم ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، وهي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين.
فكرة التأسيس
يعد أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح هو صاحب فكرة إنشاء المجلس، حيث زار أمير دولة الكويت في عام 1976 دولة الإمارات لعقد مباحثات مع رئيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي.
إنشاء المجلس
في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصّل قادة الدول الست في اجتماع عقد في إمارة ابوظبي إلى صيغة تعاونية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين، ونصت المادة الثانية من النظام الأساسي للمجلس على أن يكون مقره مدينة الرياض.
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تحقيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين الشعوب، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، والتعليمية، والاجتماعية، والتشريعية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة، والتعدين، والزراعـة، والثروات المائيــة والحيوانية، عن طريق إنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.