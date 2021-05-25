“الطيران المدني”: المسافر بتأشيرة خروج وعودة وغير محصن يخضع للحجر.. وهذه إجراءات مَن دون 18 عاما

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن المقيمين غير المحصنين، المسافرين بتأشيرة خروج وعودة، يخضعون للحجر الصحي المؤسسي عند وصولهم للمملكة.
وأكدت أن مَن هم دون 18 عاما -مرافقين لمقيم محصن- في حال عدم التحصين يُطلب منهم الالتزام بالحجر الصحي “المنزلي” لمدة 7 أيام إضافةً إلى فحص PCR في اليوم السادس، ويُستثنى من الفحص من هم دون 8 سنوات.
وأبانت أن من هم دون 18 عاما -مرافقين لمقيم غير محصن- يلزمهم في حال عدم التحصين الخضوع للحجر الصحي “المؤسسي” لمدة 7 أيام مع عمل فحصين PCR خلال 24 ساعة وفي اليوم السابع، ويُستثنى من الفحص من عمرهم أقل من 8 سنوات. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك ضمن الدليل الإجرائي لآلية الحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة الذي أصدرته المملكة مؤخراً، والذي تضمن إجابات على أبرز الأسئلة ذات الصلة بموضوع الحجر المؤسسي.