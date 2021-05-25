شهدت الجلسة العادية لمجلس الأمة الكويتي، اليوم (الثلاثاء)، تعمد بعض النواب الجلوس على مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم البرلمانية.
وجلس النائب فارس العتيبي، وفقا لصحيفة “الرأى”، مكان رئيس الوزراء، ومبارك الحجرف مكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وخالد العتيبي محل وزير الدفاع، ومرزوق الخليفة في مقعد وزير الخارجية.
وعبرت الحكومة الكويتية عن رفضها لهذا التصرف بإعلان عدم حضورها للمجلس لتواجد النواب على مقاعد الوزراء، ورفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة.
وأعلن “الغانم” أن الجلسة العادية المقبلة ستعقد في 8 يونيو المقبل، كما سيوجه الدعوة لعقد جلسة خاصة بعد غد (الخميس)، موضحا أن الجلسة الخاصة ستُخصص للبت في طلبات بعض النواب.
وأضاف أن الجلسة الخاصة ستتناول أيضًا أداء الدكتور عبيد المطيري اليمين الدستورية، ومكافأة الصفوف الأمامية، وأحداث المسجد الأقصى وفلسطين المحتلة، والاختبارات الورقية.
الجدير بالذكر أن هذه تعد المرة الثانية التي تعتذر الحكومة عن حضور الجلسة لهذا السبب، حيث قاطعت الحكومة الجلسة الخاصة أول أمس (الأحد)، والتي كانت مخصصة لاستجواب 3 وزراء.
وفق “أخبار 24”.