بالفيديو.. “أمانة جدة”: إنشاء ورش سيارات وفق الأنظمة داخل الأحياء ليس مخالفًا

ردت أمانة منطقة جدة، اليوم الثلاثاء، على تقرير بشأن الورش العشوائية الموجودة داخل الأحياء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة، محمد البقمي، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أنه تم إنشاء المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات على طريق عسفان بهدف نقل المنطقة الصناعية، وذلك لدخول هذه المنطقة حيز النطاق العمراني للمدينة.
وأكد أن جميع الورش التي استعرضها التقرير مرخصة ونظامية وفق لائحة البلديات المحددة، مشيرًا إلى أنه بعد تحديث اللائحة تم السماح بإقامة الورش النوعية على مساحات أقل من 5000 متر.
وأبان أن إنشاء ورش سيارات داخل الأحياء وفق اللائحة المستحدثة منذ عامين تقريبًا، لا يُعد مخالفة نظامية.
فيديو | ردا على تقرير #الإخبارية حول عزوف العملاء عن المدينة الصناعية الحديثة.. أمانة #جدة لـ #نشرة_النهار: إنشاء ورش سيارات وفق الأنظمة داخل الأحياء ليس مخالفا pic.twitter.com/mHCR5g1q11
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2021
وفق “أخبار 24”.