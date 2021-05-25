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أخبار المناطق > بالفيديو.. سيارات بموديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال وأودية الريث
25/05/2021   11:18 م

بالفيديو.. سيارات بموديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال وأودية الريث

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سيارات بموديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال وأودية الريثسيارات بموديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال وأودية الريثتشهد محافظة الريث بمنطقة جازان مشروعا لأحد الشباب العاملين بالإرشاد السياحي، وهو نقل السياح والزوار بين جبال وأودية المحافظة باستخدام سيارات ذات موديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة.

واستعرض برنامج “ديرتنا” المذاع على قناة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، لقطات من الجولات السياحية بتلك المركبات التي يشرف عليها الشاب فيصل الريثي المهتم بتطوير السياحة الريفية، من خلال تنفيذ الجولات عبر وسائل نقل آمنة وقادرة على عبور الطرق الجبلية الصعبة.

وأفاد الريثي بأن الجولات تشمل نقل السياح والزوار بين الجبل الأسود ومزرعة منمنة ووادي لجب، وذلك عبر مركبات دفع رباعي مكشوفة توفّر للسائح فرصة التقاط الصور والاستمتاع بالجو البارد. وفق “أخبار 24”.

وعن سبب اختياره للسيارات القديمة، قال الريثي إن ذلك يرجع لقدرتها على عبور التضاريس الجبلية الصعبة بأمان تام، حيث يمكن للسائح أو الزائر تسلق المناطق الجبلية بحرية مستخدما تلك السيارات.

بالفيديو.. سيارات بموديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال وأودية الريث

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