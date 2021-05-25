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أخبار محلية > متحدث “التعليم الجامعي” يوضح مدى إلزامية حضور الطلاب للجامعات والمدارس بالعام الدراسي المقبل
25/05/2021   11:19 م

متحدث “التعليم الجامعي” يوضح مدى إلزامية حضور الطلاب للجامعات والمدارس بالعام الدراسي المقبل

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كشف متحدث التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم الثلاثاء، مدى إلزامية حضور الطلاب للجامعات والمدارس مع بداية العام الدراسي المقبل 1443.

وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن عودة طلاب جميع الجامعات الحكومية والأهلية ستكون كاملة.

وأبان أن عودة الطلبة والطالبات للمدارس الحكومية والأهلية ستكون وفق النماذج التشغيلية المعتمدة والفئات العمرية المستهدفة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن لجان وزارة التعليم تعمل على دراسة الأوضاع منذ وقت مبكر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لوضع الترتيبات المعتمدة لعودة الطلاب حضوريًا في العام الدراسي الجديد.

متحدث “التعليم الجامعي” يوضح مدى إلزامية حضور الطلاب للجامعات والمدارس بالعام الدراسي المقبل

أخبار محلية
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