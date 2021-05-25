طعمت 70% من سكانها .. أول دولة أوروبية تحقق مناعة القطيع ضد كورونا

تمكنت دولة أوروبية صغيرة من تحقيق “مناعة القطيع” بين سكانها ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أن طعمت أكثر من 70% من سكانها البالغين بلقاح ضد الفيروس.
وأعلنت مالطا، الجزيرة الواقعة جنوب إيطاليا، عن نجاحها في تحقيق مناعة القطيع، بالتلقيح بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، لتكون أول دولة أوروبية تنجح في ذلك.
وقال وزير الصحة المالطي، كريس فيرن، إن بلاده وصلت اليوم إلى تحقيق مناعة القطيع، وإن التطعيم هو سلاحهم ضد هذا الفيروس.
ومنحت مالطا سكانها 475 ألف جرعة تطعيم، شملت الجرعة الأولى و42% من الجرعة الثانية للسكان، بعد أن بات واضحا أن الحل الوحيد لإيقاف الفيروس هو تطعيم أكبر قدر ممكن من البشر. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مناعة القطيع تعني أن يكون لدى نسبة كبيرة من السكان مناعة ضد الفيروس نتيجة اللقاح، فيصعب انتقال الفيروس من شخص لآخر ويحد من حركته، ويصبح المجتمع كله محميا، وليس فقط الأشخاص الذين أصبحت لديهم المناعة.