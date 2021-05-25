“البنك المركزي” يحذر من إعلانات الربح السريع المدعية صلاتها بجهات حكومية أو شركات مرخصة

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
حذر البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، من التفاعل مع إعلانات الربح السريع التي تزعم صلتها بجهات حكومية.
وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المتعلقة بهذا الشأن، والتي تزعم وجود صلات مع شركات مرخصة أو جهات حكومية.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155264.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2021 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج