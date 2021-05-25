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أخبار محلية > “البنك المركزي” يحذر من إعلانات الربح السريع المدعية صلاتها بجهات حكومية أو شركات مرخصة
25/05/2021   11:22 م

“البنك المركزي” يحذر من إعلانات الربح السريع المدعية صلاتها بجهات حكومية أو شركات مرخصة

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حذر البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، من التفاعل مع إعلانات الربح السريع التي تزعم صلتها بجهات حكومية.

وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المتعلقة بهذا الشأن، والتي تزعم وجود صلات مع شركات مرخصة أو جهات حكومية.

“البنك المركزي” يحذر من إعلانات الربح السريع المدعية صلاتها بجهات حكومية أو شركات مرخصة

أخبار محلية
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