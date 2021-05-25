“الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويتخذ عدداً من القرارات

عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس على فحوى المباحثات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول سبل تقوية العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأكد المجلس على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. وفق “أخبار 24”.
وجدد ما أكدته المملكة خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، من حيث استمرارها بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، ودعمها الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات.