“واتساب” يضيف ميزة لتسريع الرسائل الصوتية

أضاف تطبيق التراسل الشهير “واتساب” ميزة جديدة تزيد من سرعة تمرير الرسائل الصوتية المرسلة خلال المحادثات، من شأنها أن تقلل من تجاهل الرسائل الصوتية الطويلة.
ويتيح التطبيق لصاحب الحساب التحكم في سرعة الرسالة الصوتية، مبيناً أن بعض الأشخاص يسجلون رسائل طويلة ما يسبب إزعاجاً لغيرهم ويجعلهم يتجاهلون الاستماع للرسالة.
وأشار التطبيق إلى أن الرسائل الصوتية ستكون سريعة لكنها ستكون أيضاً مفهومة، ويمكن تنشيط هذه الميزة من خلال النقر على التسمية بجوار شريط التقدم في الرسالة، واختيار السرعة المناسبة. وفق “أخبار 24”.