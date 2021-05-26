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أخبار محلية > بمساعدة جمعية خيرية .. أرملة تحصل على حقها من ميراث زوجها.. وهذه قصتها
26/05/2021   8:28 ص

بمساعدة جمعية خيرية .. أرملة تحصل على حقها من ميراث زوجها.. وهذه قصتها

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كشف رئيس مجلس إدارة جمعية ساعي الدكتور ناصر المزيني، تفاصيل القضية التي تبنتها الجمعية لأرملة تعيش بالمدينة المنورة، ساعدتها الجمعية في الحصول على ميراثها المقدر بملايين الريالات.

وقال المزيني إن إحدى الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة تبنت هذه المرأة وطفليها، وأمنت لهم سكناً، حيث إن هذه المرأة كانت متزوجة من رجل يسكن في الرياض وتوفي تاركاً ميراثاً يقدر بـ 5 ملايين ريال.

وأضاف في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المرأة حرمت من ميراثها هي وطفلاها ولم تحصل حتى على مصروفها، ولم تجد من يرفع عنها دعوى إلى المحاكم لاستعادة حقها. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الحالة أحيلت لجمعية ساعي لتبدأ بالترافع في القضية والتعاون مع أحد مكاتب المحاماة، وصدر حكم نهائي واجب التنفيذ لصالح المرأة، وهو الآن بيد محكمة التنفيذ.

بمساعدة جمعية خيرية .. أرملة تحصل على حقها من ميراث زوجها.. وهذه قصتها

أخبار محلية
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