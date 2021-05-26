هل المريض النفسي يكون ضعيف الوازع الديني؟.. استشاري نفسي يعلق

أوضح استشاري مختص في الطب النفسي، مدى صحة الاعتقاد السائد بأن المريض النفسي يكون ضعيف الوازع الديني، مبيناً أن الأمر لا ينطبق على كل حالات المرضى النفسيين.
وقال الدكتور فهد المنصور إن أغلب الناس يحاول أن يدعم ويرفع معنويات المريض النفسي بعبارات مثل “اتق الله” و”اذكر الله” من باب المساعدة والدعم، فهنا ينشأ الاعتقاد السائد بأن المريض ضعيف الوازع الديني.
وأضاف المنصور في لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في بعض الأحيان تكون تلك العبارات عاملاً سلبياً وترفع من جلد الذات، فقد يظن المريض أنه بالفعل بعيد عن الله، وهذا يزيد حالته سوءاً.
وأشار إلى أن الكثير من الأمراض النفسية تضعف الجانب الديني بالفعل، وكثير من المرضى كانوا يشتكون من صعوبة الصلاة والعبادة، وأن الحال اختلف بعد العلاج وصارت الصلاة والعبادة تؤديان في بهجة وسعادة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى الخطأ الذي يقع فيه بعض المعالجين النفسيين بممارسة دور الواعظ الديني مع المريض بدلاً من علاجه بالأسلوب العلمي، مشيراً إلى أن الوعظ الديني ليس وظيفة المعالج النفسي وقد يأتي ذلك بنتائج عكسية على المريض.
إيش صحة إن المريض النفسي شخص ضعيف الوازع الديني.. وما رأي علم النفس ؟ .. د . #فهد_المنصور يجيب@DrFahad55#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/nWKmLLxNtR
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 25, 2021
د. #فهد_المنصور ..استشاري الطب النفسي: لا نستطيع إثبات الأمور الغيبية مثل الحسد وغيره أو ننفيها .. والأمراض النفسية لدى البعض ترتبط بهذه الفكرة خصوصا فكرة السحر
@DrFahad55#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/XEXSE9Jamv
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 25, 2021