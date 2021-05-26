بالفيديو.. مختص يوضح المواصفات التي يجب مراعاتها عند استخدام شاحن الجوال في السيارة

أوضح الخبير التقني فيصل السيف، المواصفات التي يجب مراعاتها عند اقتناء شاحن الجوال الذي يستخدم لشحن الجهاز في السيارة، خاصة خلال فصل الصيف للحصول على درجة عالية من الأمان.
وقال السيف في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن حرارة الصيف ستأتي بعواقب وخيمة مع كل التقنيات التي لدينا وخاصة ما يستخدم خارج المنزل ومنها في السيارة.
وأضاف أن الشاحن المستخدم في السيارة يجب أن يكون أصلياً وكذلك السلك، ولا بد أن يكون أيضاً ذا جودة عالية، مبيناً أنه يجب تغيير الشاحن إن مر على استخدامه عام أو عامان.
وشدد على ضرورة استبدال الشاحن المصنوع من البلاستيك بشاحن مقوى بالمعدن، وكذلك استخدام سلك يحتوي على طبقة خارجية سميكة لرفع نسبة الأمان، مشيراً إلى أن الكثيرين يستهينون بأمر السلك. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى خطورة وضع الشاحن أو الجوال أثناء الشحن في مكان مكشوف على أشعة الشمس، وأنها مخاطرة كبيرة خاصة في حال توقف السيارة، ناصحاً باستخدام الشاحن اللاسلكي كونه بديلاً آمناً ممتازاً.
فيديو | التقني فيصل السيف محذرا: وضع الشواحن المتنقلة في السيارة تحت حرارة الشمس في فصل الصيف خطير جدا#الراصد pic.twitter.com/Zsvp2Dt9rA
— الراصد (@alraasd) May 25, 2021