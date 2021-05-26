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أخبار محلية > وزير التعليم: الإجازة الصيفية الطويلة مضرة.. والعام القادم سيكون رحلة ممتعة للطالب والمعلم
26/05/2021   5:09 م

وزير التعليم: الإجازة الصيفية الطويلة مضرة.. والعام القادم سيكون رحلة ممتعة للطالب والمعلم

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أشار وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، إلى أن تقسيم الفصول الدراسية إلى ثلاثة فصول، يحتاج إلى توعية مجتمعية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحافي الذي استعرض خلاله خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل، أن تقسيم العام الدراسي هو تنظيم إداري لتقديم المعارف المثلى، وستكون هذه الفصول رحلة ممتعة للمعلمين والمعلمات، بما تعطيه من فترات استراحة مع الأسر.

وأضاف أن جميع دول العالم تحظى بمعدل إجازات داخل الفصل الدراسي الواحد أعلى من الموجود في المملكة، ولكن إجازاتهم الصيفية أقل. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن الانقطاع الصيفي الطويل، “مضر” للطلاب والمعلمين، وكذلك طول الفصل الدراسي أيضًا، وهو ما يتم العمل عليه من قبل الوزارة.

وزير التعليم: الإجازة الصيفية الطويلة مضرة.. والعام القادم سيكون رحلة ممتعة للطالب والمعلم

أخبار محلية
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