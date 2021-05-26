“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل في مواطن قَتل آخر طعنًا بأداة حديدية في الرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر بطعنه بأداة حديدية في مدينة الرياض.
وذكرت الوزارة أن المواطن “حسين بن حناف بن قاسم حقوي” أقدم على قتل المواطن “حسن بن مسعود بن حسن اليامي”، وذلك بطعنه بأداة حديدية في رقبته طعنة واحدة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ونُفذ حكم القتل قصاصًا بالجاني في مدينة الرياض.