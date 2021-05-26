وزير التعليم: نستهدف الاستغناء عن السنة التحضيرية.. وسنترك للجامعات تقسيم الفصول الدراسية

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن خطة التطوير التي وضعتها الوزارة لن تتوقف عند التعليم العام، بل تشمل خطط ومناهج الجامعات، لأن المستهدف هو الاستغناء عن السنة التحضيرية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأربعاء)، أن الوزارة تستهدف تقديم مواد دراسية تغطي بعض مواد السنة الأولى في الجامعة من خلال مسارات المرحلة الثانوية.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن وزير التعليم أعلن أن العام الدراسي المقبل سيقسم إلى 3 فصول دراسية، بدلاً من فصلين دراسيين، وسيكون كل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوعا، وبين كل فصل دراسي إجازة مدة أسبوع، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من عملية التطوير للتقويم الدراسي الجديد تتضمن مواد دراسية جديدة، وتطويرا للمناهج.
#فيديو_واس | #وزير_التعليم: التطوير لن يتوقف عند النظام العام، وسيؤثر على خطط ومناهج الجامعات، لأن المستهدف هو الاستغناء عن السنة التحضيرية.#واس_عام pic.twitter.com/SAB6bKJNQ5
— واس العام (@SPAregions) May 26, 2021