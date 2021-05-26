نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “آل الشيخ”: نظام التعليم الحالي يحتاج لتطوير .. وإضافة مواد دراسية جديدة العام المقبل وتقديم أخرى لصفوف أبكر
26/05/2021   5:08 م

“آل الشيخ”: نظام التعليم الحالي يحتاج لتطوير .. وإضافة مواد دراسية جديدة العام المقبل وتقديم أخرى لصفوف أبكر

+ = -
547

قال وزير التعليم حمد آل الشيخ إنه على مدى عامين من العمل التفصيلي في الوزارة، تم التوصل إلى نتيجة رئيسة من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق وتغيير تحولي.

وأضاف أنه سيتم في العام الدراسي المقبل تضمين مواد دراسية جديدة، وتطوير المناهج، وتقديم تدريس مواد أخرى كانت تدرس في سنوات معينة سيتم تقديمها في صفوف أبكر، للتأكيد على نواتج التعلم.

وتابع بأنه سيتم تطبيق خطط دراسية مطورة، مؤكدا أن هذه هي المرحلة الأولى من عملية التطوير للوصول إلى التنافسية العالمية في مختلف المجالات والأبعاد.

وأبان إنه خلال عملية تطوير التعليم سيزيد مستوى التقييم والقياس والتقويم والمتابعة سواء من إدارة المدرسة أو من الإشراف التربوي أو أولياء الأمور للطلاب والطالبات. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه سيتم تقديم مواد جديدة وإثراء المواد القائمة الحالية بمفردات وتطبيقات إضافية تجعل الطالب أكثر تمكنا في مهاراته ومعارفه.

“آل الشيخ”: نظام التعليم الحالي يحتاج لتطوير .. وإضافة مواد دراسية جديدة العام المقبل وتقديم أخرى لصفوف أبكر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155329.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.