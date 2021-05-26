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أخبار محلية > وزير التعليم: العام الدراسي المقبل يتكون من 3 فصول دراسية ويتضمن 12 إجازة
26/05/2021   5:08 م

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل يتكون من 3 فصول دراسية ويتضمن 12 إجازة

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أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن العام الدراسي المقبل 1443هـ سينقسم إلى 3 فصول دراسية، كل فصل يتألف من 13 أسبوعًا.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأربعاء) لتناول خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل، أن العام الجديد سيتخلله 12 إجازة على مدار العام الدراسي؛ لكسر جمود طول العام الدراسي.

وأكد أن العام الدراسي الجديد سيشهد زيادة مستوى القياس والتدريب والمتابعة سواء من إدارة المدرسة أو الإشراف التربوي أو أولياء الأمور للطلاب.

وتعهد بأن تقوم الوزارة بزيادة قدرتها على تقديم مواد جديدة وإثراء المواد القائمة الحالية بمفردات وتطبيقات إضافية تجعل الطالب أكثر تمكناً في مهاراته ومعارفه التي يُستهدف أن يحصل عليها في كل فصل من فصول الدراسة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن بين كل فصل دراسي وآخر إجازة مدة أسبوع، مبررًا سبب تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول لرغبة الوزارة في زيادة عدد الأيام الدراسية للطلاب وتفعيل مستوى الفائدة من اليوم الدراسي.

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل يتكون من 3 فصول دراسية ويتضمن 12 إجازة

أخبار محلية
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