وزير التعليم: العام الدراسي المقبل يتكون من 3 فصول دراسية ويتضمن 12 إجازة

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن العام الدراسي المقبل 1443هـ سينقسم إلى 3 فصول دراسية، كل فصل يتألف من 13 أسبوعًا.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأربعاء) لتناول خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل، أن العام الجديد سيتخلله 12 إجازة على مدار العام الدراسي؛ لكسر جمود طول العام الدراسي.
وأكد أن العام الدراسي الجديد سيشهد زيادة مستوى القياس والتدريب والمتابعة سواء من إدارة المدرسة أو الإشراف التربوي أو أولياء الأمور للطلاب.
وتعهد بأن تقوم الوزارة بزيادة قدرتها على تقديم مواد جديدة وإثراء المواد القائمة الحالية بمفردات وتطبيقات إضافية تجعل الطالب أكثر تمكناً في مهاراته ومعارفه التي يُستهدف أن يحصل عليها في كل فصل من فصول الدراسة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن بين كل فصل دراسي وآخر إجازة مدة أسبوع، مبررًا سبب تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول لرغبة الوزارة في زيادة عدد الأيام الدراسية للطلاب وتفعيل مستوى الفائدة من اليوم الدراسي.
#فيديو_واس | #وزير_التعليم: سيتضمن الفصل الدراسي الجديد 12 إجازة أثناء العام الدراسي مما يكسر جمود الفصل الدراسي.#واس_عام pic.twitter.com/ziCOOdlvW1
— واس العام (@SPAregions) May 26, 2021
#فيديو_واس | #وزير_التعليم: لابد على وزارة التعليم أن تزيد من الأيام الدراسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب، ولذلك الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد سيكون وفق ثلاثة فصول.#واس_عام pic.twitter.com/03lmu0pM8c
— واس العام (@SPAregions) May 26, 2021