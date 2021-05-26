السيسي يتلقى دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس (الثلاثاء)، دعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة الدوحة.
وكان الرئيس المصري قد استقبل في القاهرة أمس، وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والذي نقل إليه رسالة أمير قطر المتضمنة دعوته لزيارة الدوحة.
ورحب السيسي بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية-القطرية، مشيرًا إلى التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.
وثمَّن وزير الخارجية القطري الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، ومساعيها في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي. وفق “أخبار 24”.
وتم خلال اللقاء التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين، بما في ذلك من تبادل زيارات كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية.
وكانت المملكة قد شهدت في يناير الماضي توقيع “بيان العلا” بين دول مجلس التعاون الخليجي وبحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، بهدف تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول الخليج العربية، وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.