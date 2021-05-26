أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد اختيار 27 لاعباً للانضمام لمعسكر المنتخب في الرياض استعداداً للتصفيات الآسيوية.
وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:
حراسة المرمى: محمد العويس، زيد البواردي، عبدالله العويشير، محمد الربيعي.
خط الدفاع: حسان تمبكتي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، مهند الشنقيطي، ياسر الشهراني.
الوسط: عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سلمان الفرج.
خط الهجوم: محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.
وفق “أخبار 24”.