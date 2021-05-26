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اخبار رياضية > سامي الجابر ينشر صورة برفقة ابنه ويوجه رسالة إلى جماهير الهلال
26/05/2021   9:14 م

سامي الجابر ينشر صورة برفقة ابنه ويوجه رسالة إلى جماهير الهلال

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وجه لاعب ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد تتويجهم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية على التوالي.

ونشر “الجابر” عبر حسابه على “انستقرام”، صورة له برفقة ابنه، لحظة تواجدهما في مدرجات إحدى مباريات الفريق، وعلق عليها: “علموا ابنائكم حب الهلال”.

يُذكر أن الهلال توج رسمياً بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على التعاون بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ29، وينتظر أن يواجه نظيره الفيصلي، في ختام الدوري يوم الأحد المقبل. وفق “أخبار 24”.

سامي الجابر ينشر صورة برفقة ابنه ويوجه رسالة إلى جماهير الهلال

اخبار رياضية
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