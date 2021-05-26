بينها الصداع والإنفلونزا.. أمراض يحتاج صاحبها إلى النوم للتخلص منها

يلجأ الأطباء إلى الأدوية لعلاج وتخفيف الآلام التي يعاني منها مرضاهم، ولكن هناك بعض الأمراض التي ينصح الطبيب فيها المريض بأن يستند إلى الفراش والخلود إلى النوم خلال فترة مرضه لتسريع وتيرة الشفاء.
ومن بين أبرز تلك الأمراض التي تحتاج إلى النوم لتخفيف الآلام:
الإنفلونزا
عند قيام الشخص المصاب بالإنفلونزا ببذل المجهود يؤدي ذلك إفراز هرمونات بالجسم تسبب ضعف المناعة، مثل هرمون الكورتيزول الذي يؤثر سلباً على كرات الدم البيضاء، لذلك يحتاج جهاز المناعة لتركيز جهوده وطاقته لمحاربة المرض.
وينصح الأطباء المريض بالحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، وعليه فإن أي تعب آخر على الجسم أو عدوى، سيتطلب مواجهة إضافية من الجهاز المناعي، ما يطيل من فترة المرض ويمكن أن يسبب مضاعفات.
الصداع الحاد
يصاب العديد من الأشخاص بالصداع الحاد نتيجة لعوامل عدة منها الإجهاد الشديد وعدم النوم جيدا، وعلاج هذه الحالة يكمن في تعويض الجسم بالوقت اللازم لإراحته بالنوم فترة مناسبة بين 7 إلى 8 ساعات.
وهناك بعض الأشخاص المصابين بالصداع يعانون من صعوبة النوم، وهنا يمكنهم شرب المشروبات التي تساعد على تهدئة الأعصاب والاستغراق في النوم بصورة أسرع، مثل اليانسون والنعناع والحليب الدافئ.
آلام الظهر والكتف والرقبة
حالات الإصابة بآلام الظهر أو الرقبة أو الكتف يحتاج فيها الجسم إلى تقليل الضغط عليه، لذلك يُعتبر النوم حلاً مثاليًا لتخفيف وطأة هذه الأعراض، إلا أنه يجب الانتباه إلى أوضاع النوم الصحيحة نظرًا لأن بعض الأوضاع قد تزيد من الآلام.
وتختلف أوضاع النوم، ففي حالة آلام الظهر يُنصح بالنوم على الظهر مع وضع وسادة صغيرة أسفل الحوض لتقليل مشكلات الأوتار، ووضع وسادة بين الساقين عند النوم على أحد الجانبين. وفق “أخبار 24”.
وتتطلب آلام الرقبة إلى النوم مع استخدام وسادة طبية بارتفاع مناسب، مع أفضلية وضع وسائد أسفل الذراعين أيضًا، وفي حالة آلام الكتف يُنصح بالنوم على الظهر مع وضع وسادة تحت الرأس، ويجب عدم النوم على البطن أو على الكتف المصاب.
آلام الساق
يُعتبر النوم مسكنًا فعالا لعلاج آلام الساق التي تكون في أحيان كثيرة بسبب زيادة الوزن نتيجة الضغط القوي على المفاصل لفترات طويلة دون الحصول على راحة، ويُنصح هنا بالنوم مع وضع وسادة أسفل الساقين، لضمان تخفيف الألم، لا سيما المصحوب بتورم.
مرض السكري
تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستوى الهيموغلوبين، وهو ما يترتب عليه صعوبة السيطرة على نسبة السكر في الدم، لذلك ينصح الأطباء مريض السكري بالحفاظ على النوم المنتظم المعتدل، ولكن ليس لفترات طويلة، لضمان الحفاظ على مستويات السكر.
أمراض الضغط والقلب
تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، حيث يُنشط النوم الجيد أنسجة الجسم لتتخلص من الفضلات، لا سيما أنسجة القلب والأوعية الدموية.
كذلك يساعد النوم في التخلص من الفضلات البيوكيميائية للطعام، مثل الأطعمة الدهنية التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم والمؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أيضا يساعد النوم في إرخاء الشبكة الدموية ووقايتها من التوتر وتدفق الدم بصورة طبيعية للجسم.