متحدث الأهلي السابق يكشف احتياجات الفريق للموسم الجديد

كشف مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي، أن الفريق يحتاج إلى تدعيم صفوفه بصفقات دفاعية مميزة في الموسم الرياضي الجديد.
وقال “الشيخي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “محمد العويس ومحمد الربيعي حارسان مميزان بدليل وجودهما معًا في قائمة المنتخب.. مع الأهلي لن يكتمل نجاحهما إلا بدفاع قوي”
وتابع: “وهذا يعتمد على الخيارات المستقبلية في خط الدفاع، يجب اختيار عناصر أجنبية مميزة من اثنين إلى ثلاثة في هذا الخط ثم بقية المراكز عند ترتيب الأولويات يأتي الدفاع أولًا !”. وفق “أخبار 24”.
ولعب أبها ضد الأهلي أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
العويس والربيعي حارسان مميزان بدليل تواجدهما سوياً في قائمة المنتخب ..
مع #الأهلي لن يكتمل نجاحهما إلا بدفاع قوي وهذا يعتمد على الخيارات المستقبلية في خط الدفاع ، يجب اختيار عناصر أجنبية مميزة من اثنين إلى ثلاثة في هذا الخط ثم بقية المراكز
عند ترتيب الأولويات يأتي الدفاع أولاً .! pic.twitter.com/U0qiFv4GhX
— محمد الشيخي (@mohmad_alshieky) May 26, 2021