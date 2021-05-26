أفادت مصادر بأن فريق الاتحاد مُهدد بخصم 3 نقاط من رصيده بالنسخة الجارية من بطولة الدوري بسبب مستحقات مالية متأخرة لنادي الفيصلي.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “البلاد”، إلى أن الاتحاد مُهدد بخصم النقاط الثلاث بعد أن انتهت مهلة غرفة فض المنازعات له لسداد سبعة ملايين ريال لنادي الفيصلي كدفعة متأخرة من صفقة انتقال اللاعب عبد الغزيز البيشي.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة نادي الفيصلي أرسلت خطاباً آخر طالبت خلاله تنفيذ القرار.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع ونقطة عن الشباب الوصيف قبل جولة من نهاية المسابقة.