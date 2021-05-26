بالفيديو.. مشادات كلامية بين فريقي “النصر” و”الوحدة” عقب مباراتهما

رصدت الكاميرات وقوع مشادات كلامية بين عناصر فريقي النصر والوحدة عقب المباراة التي جمعتهما يوم أمس الثلاثاء.
وتدخل بعض عناصر الفريقين، حسبما أظهرت الكاميرات، لفض هذه المشادات الكلامية ومنع تطورها لأي شيء آخر.
وخطف فريق النصر تعادلًا قاتلاً أمام نظيره الوحدة، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.
🎥 | جانب من الأحداث التي شهدتها مباراة الوحدة و النصر بعد نهايتها.#الوحدة_النصر pic.twitter.com/mvOm0XRHD9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 25, 2021
وفق “أخبار 24”.