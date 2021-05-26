قانوني يجيب عن أحقية النصر في نقاط مباراة الوحدة

كشف رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً، أيمن الرفاعي عن حقيقة أحقية نادي النصر في الحصول على نقاط مباراته أمام الوحدة بعد تقدمه باحتجاج ضد المدرب اليوناني دونيس.
واستبعد الرفاعي وفقاً لـ”الرياضية” منح نادي النصر النقاط الثلاث، موضحاً أن اللائحة تنص على أنه إذا كان الذي قام بالمخالفة “لاعبا” تعتبر نتيجة المباراة خسارة بـ 3-0 ويغرم الفريق بـ 50 ألف ريال، أما إذا كان مسؤولا يغرم 60 ألف وإيقاف شهرين ولا تحسب نتيجة المباراة.
وأضاف الرفاعي أن مدرب الوحدة ليس مشاركاً في اللعب، لذلك تنتظره عقوبة الإيقاف شهرين والغرامة المالية 60 ألف ريال باعتباره غير مؤهل قانونياً للمشاركة في المباراة.
وتقدم نادي النصر باحتجاج ضد نادي الوحدة بسبب تواجد مدرب الأخير، دونيس على دكة البدلاء، رغم طرده في مباراة ضمك الماضية.
وخطف فريق النصر تعادلًا قاتلاً أمام نظيره الوحدة، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري.