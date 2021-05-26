6 مشاهير وجدوا صعوبة في بيع منازلهم الفارهة .. تعرّف عليها

يقتني معظم المشاهير منازل فارهة تتمتع بمساحات شاسعة ورفاهية غير مسبوقة ومواقع فريدة، جعلتها تمتاز بقيمة تسويقية عالية، والأهم من ذلك أن تلك العقارات يمتلكها نجوم يحملون شهرة واسعة تجعل هذا المنزل بمثابة “براند” يتهافت عليه الأثرياء لاقتنائه عن غيره من العقارات الأخرى.
وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض المشاهير وجدوا صعوبة بالغة في بيع منازلهم، لدرجة أن بعضهم اضطر لخفض سعر البيع مرات عدة ليتسنى لهم إتمام عملية البيع.
ونستعرض فيما يلي أبرز منازل المشاهير التي وجدوا صعوبة في بيعها:
قصر كريستينا أغيليرا
صُمم هذا المنزل الفخم على الطراز الإسباني في بيفرلي هيلز الأمريكية، على مساحة شاسعة تبلغ 10 آلاف قدم مربع، ووجدت معاناة في بيعه حتى ظل معروضا للبيع لمدة عامين قبل أن تضطر إلى خفض سعره وبيعه بمبلغ 11.5 مليون دولار لتخسر فيه 2 مليون دولار.
منزل مايكل جوردان
يضم منزل اللاعب الأسطورة مايكل جوردن في شيكاغو ملعب سلة داخليا ضخما ومساحات خضراء ممتدة، وأقيم على مساحة 27 ألف قدم مربع، ولكن رغم ذلك لم يستطع جوردن بيعه منذ عام 2012، حيث عرضه وقتها بمبلغ 29 مليون دولار، وظل يخفض في سعره حتى وصل سعره إلى 17.9 مليون دولار.
منزل سيلين ديون
يتمتع منزل سيلين ديون الكائن في ولاية فلوريدا بموقع متميز يوفر إطلالة خلابة على الشاطئ، ويمتد على مساحة ضخمة تتضمن مرافق رائعة تشمل حمامي سباحة، ونهرا صغيرا ومنزلقات مائية رائعة، ورغم هذه الإمكانات الهائلة، اضطرت سلين ديون إلى بيعه بمبلغ 28 مليون دولار بعد عرضه قبلها بـ 4 سنوات بمبلغ 72.5 مليون دولار، لتخسر فيه حوالي 44.5 مليون دولار.
منزل إيفا لانغوريا
صُمم منزل إيفا لانغوريا على الطراز الأوروبي بشكل جذاب، ويتمتع بموقع متميز في هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا، على مساحة 3 أفدنة، وعرضته للبيع عام 2015، وظل معروضا للبيع لمدة عامين حتى تمكنت من بيعه بمبلغ 3.2 مليون دولار.
منزل جينيفر لوبيز
تحظى الفنانة جينيفر لوبيز باستثمارات ناجحة في سوق العقارات، إلا أن ذلك لم يشفع لها في بيع أحد منازلها، وهو عبارة عن قصر في هيدين هيلز إحدى مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، ويقع على مساحة 17 ألف قدم مربع، ونجحت في بيعه خلال عام 2017 مقابل 10 ملايين دولار.
منزل سيلفستر ستالون
وجد الفنان الشهير سلفستر ستالون صعوبة عندما قرر بيع منزل العطلة الخاص به الكائن في مدينة لا كورينتا في ولاية كاليفورنيا، على الرغم مما يحظى به المنزل من إمكانات هائلة، مثل المطبخ الخارجي وموقع خاص لحفلات الشواء والنزهات الخلوية في الهواء، ولا يزال يعاني منذ عام 2011 وحتى الآن في إنجاز عملية بيعه.
وفق “أخبار 24”.