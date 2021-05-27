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أخبار محلية > بالفيديو.. وكيل “التعليم” يوضح كيف تم اتخاذ قرار “الفصول الدراسية الثلاثة” ومزاياه
27/05/2021   6:55 ص

بالفيديو.. وكيل “التعليم” يوضح كيف تم اتخاذ قرار “الفصول الدراسية الثلاثة” ومزاياه

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أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، الآلية والكيفية التي تم من خلالها اتخاذ قرار بجعل العام التعليمي 3 فصول دراسية بدلاً من فصلين، وما هي مزايا هذا القرار.

وقال المقبل إنه خلال العامين الماضيين أجريت دراسات معمقة لتطوير العملية التعليمية، وكان جزء منها دراسة تطوير الخطط الدراسية والمناهج والأوزان النسبية للمواد وكيفية توزيعها خلال العام الدراسي.

وأضاف أن الدراسات شملت دراسة أنظمة التعليم حول العالم وخاصة ذات التعليم الناجح، وتمت الاستفادة من خلال ورش عمل من خبرات مجموعة من المعلمين الذين مارسوا العملية التعليمية في الدول المتقدمة.

وأشار في مداخلة مع قناة “العربية”، إلى أنه بعد إجراء عدة مقارنات ودراسة الإيجابيات والسلبيات والفوائد، انتهى الأمر لتقسيم العام التعليمي لثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين.

ولفت إلى أن هذا القرار سيساعد في توفير مساحة لراحة الطلاب بدلاً من وضعهم في فصل واحد لمدة 4 أشهر تكون مرهقة جداً ويفصلهم أسبوع واحد يعودون بعده 4 أشهر أخرى، ما يشكل ضغطاً ومشقةً على الطلاب والطالبات قبل الانقطاع عن الدراسة لفترة تمتد إلى 3 أو 4 أشهر. وفق “أخبار 24”.

وبيّن وكيل وزارة التعليم أنه من خلال الفصول الدراسية الثلاثة ستكون هناك فرصة للراحة واستعادة النشاط، وسيساعد هذا التوزيع على زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام من 154 يوماً إلى نحو 183 يوماً.

بالفيديو.. وكيل “التعليم” يوضح كيف تم اتخاذ قرار “الفصول الدراسية الثلاثة” ومزاياه

أخبار محلية
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